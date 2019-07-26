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Наши возможности
Телеканал и радио «Моя Удмуртия» вещают из Ижевска. Это позволяет максимально полно использовать возможности эфира, что подразумевает большой перечень форм рекламирования — спонсорство программ, производство и прокат фильмов, разработка и внедрение эфирных акций, участие в специальных рубриках, корпоративные поздравления, информационные сюжеты, участие представителя компании в качестве эксперта и многое другое.
2 в 1 по специальной цене —возможность разместить свою информацию на телеканале и на радио «Моя Удмуртия» по специальной цене. Для удобства рекламодателя используется несколько видов совмещенных коммерческих предложений и рекламных пакетов.
Вам выгодно работать с нами!
Наши преимущества
Охват территории: охват вещания телеканала и радио «Моя Удмуртия» — вся республика, приграничные районы Татарстана, Башкирии, Кировской области, Пермского края.
Любое время в эфире: размещение в рекламных блоках возможно в течение всего дня.
Покупательская способность аудитории: по данным исследований, средний возраст аудитории телеканала и радио «Моя Удмуртия» 35 — 54 года.
Наши реквизиты
Юридическое название: Государственное унитарное предприятие Удмуртской республики «Телерадиовещательная компания «Удмуртия» (ГУП УР «ТРК «Удмуртия»)
Адрес: Удмуртская Республика, 426069, г. Ижевск, ул. Песочная, 9
Телефон: (3412) 600-560
Факс: (3412) 600-561
ИНН 1831080399
ОГРН 1021801141780
КПП 183101001
Р/с 40602810868020100063
в отделении № 8618 Сбербанка России г. Ижевск
К/с 30101810400000000601,
БИК 049401601