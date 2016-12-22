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Отремонтировать дорогу до д.Малые Калмаши Каракулинского района — Екатерина

14 декабря 2011 — 19:03

отремонтировать дорогу до д.Малые Калмаши каракулинского района. Капитально отремонтировать ФАП в д. Малые Калмаши. Заменить окна и двери в клубе, школе и детском саду.

Большое путешествие (16+)

Комментарии

30 мая 2013 — 16:18 — Посетитель сайта

и когда это сделают?

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