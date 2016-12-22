отремонтировать дорогу до д.Малые Калмаши каракулинского района. Капитально отремонтировать ФАП в д. Малые Калмаши. Заменить окна и двери в клубе, школе и детском саду.
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