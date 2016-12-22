Существует дорога с грунтовым покрытием (ПГС) от с.Алгазы до с. Старые Зятцы (Якшур-Бодьинский район), будет ли эта дорога асфальтирована? Когда?
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МВД Удмуртии новости ижевска
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