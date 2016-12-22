СТРОИТЬ ДОРОГИ НА СЕЛЕ!!!!

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Моя Удмуртия | Удмуртия
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ГИБДД Удмуртии Сарапул погода Воткинск Глазов погода в Удмуртии новости спорта дети МВД Удмуртии новости Глава Удмуртии Александр Соловьёв Ижевск новости удмуртии нарушения прогноз погоды Администрация Ижевска праздники Александр Соловьёв МЧС Удмуртии Удмуртия ДТП происшествия Удмуртский гидрометцентр
новости ижевска полиция
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