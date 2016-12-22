Провести газификацию деревни Молчаны Воткинского района в полном объеме. Газ проведен не полностью. Администрация района обещает каждый год включить в бюджет района проведение газа с 1994 года. До сих пор в деревне Молчаны газ не проведен жителям улиц Широкая, Северная, Дачная, Молодежная и переулка Полевого. Уверен, что наше обращение не останется без внимания и содействия. С уважением Александр Пушкарев.