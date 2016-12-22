Профессиональное училище в селе Сюмси отмечает вековой юбилей

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию, состоится 5 октября в районном Доме культуры.

История учебного заведения началась в 1912 году с образования лесной школы. Затем был лесной техникум, ФЗО, школа механизации. Сейчас в профессиональном училище №34 готовят трактористов-машинистов, мастеров отделочных работ, поваров.

За последние годы учащиеся провели большую исследовательскую работу, чтобы восстановить исторические страницы существования учебного заведения. С помощью местных краеведов собрали богатый материал про первого директора школы Константина Подлесского. На основе всех собранных материалов планируют создать в училище музейную комнату.

Моя Удмуртия