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Профессиональное училище в селе Сюмси отмечает вековой юбилей

03 октября 2012 — 12:01

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию, состоится 5 октября в районном Доме культуры.

История учебного заведения началась в 1912 году с образования лесной школы. Затем был лесной техникум, ФЗО, школа механизации. Сейчас в профессиональном училище №34 готовят трактористов-машинистов, мастеров отделочных работ, поваров.

За последние годы учащиеся провели большую исследовательскую работу, чтобы восстановить исторические страницы существования учебного заведения. С помощью местных краеведов собрали богатый материал про первого директора школы Константина Подлесского. На основе всех собранных материалов планируют создать в училище музейную комнату.

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