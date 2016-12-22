Как часто вы проходите медосмотр? Опрос 2013

В Удмуртии продолжается бесплатная диспансеризация. По её результатам уже выявлено 1 347 случаев хронических неинфекционных заболеваний. Из них 57% выявлено на ранних стадиях развития заболевания.
На I этапе диспансеризации проводятся: анкетирование, измерение роста и веса; ЭКГ; флюорография легких; УЗИ брюшной полости; анализы крови, мочи, кала; измерение внутриглазного давления; осмотр терапевта. При необходимости пациент направляется на II этап, где обследование ведут врачи узких специальностей.
Затем человек получает паспорт здоровья, куда вносятся и рекомендации по результатам исследований, соблюдение которых позволит избежать возникновения или прогрессирования хронических заболеваний.
Для того, чтобы пройти диспансеризацию, необходимо:
- взять с собой паспорт и медицинский полис;
- обратиться в регистратуру поликлиники по месту жительства.
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