Как часто вы проходите медосмотр? Опрос 2013

В Удмуртии продолжается бесплатная диспансеризация. По её результатам уже выявлено 1 347 случаев хронических неинфекционных заболеваний. Из них 57% выявлено на ранних стадиях развития заболевания.

На I этапе диспансеризации проводятся: анкетирование, измерение роста и веса; ЭКГ; флюорография легких; УЗИ брюшной полости; анализы крови, мочи, кала; измерение внутриглазного давления; осмотр терапевта. При необходимости пациент направляется на II этап, где обследование ведут врачи узких специальностей.

Затем человек получает паспорт здоровья, куда вносятся и рекомендации по результатам исследований, соблюдение которых позволит избежать возникновения или прогрессирования хронических заболеваний.

Для того, чтобы пройти диспансеризацию, необходимо:

взять с собой паспорт и медицинский полис; обратиться в регистратуру поликлиники по месту жительства.