Элькуновидение-2014

ШАРКАН ЁРОС («Тулкым» ансамбль)
6% (5 голосов)
ЭГРА КАРГУРТ (Денис Чирков)
4% (3 голоса)
ПИЧИ ПУРГА ЁРОС («Ялыке» ансамбль)
5% (4 голоса)
КИЯСА ЁРОС (Альбина Беспалова)
18% (14 голосов)
МОЖГА ЁРОС («Дыдыкай» ансамбль)
9% (7 голосов)
ЭГРА ЁРОС («Егит мылкыд» трио)
0% (0 голосов)
АЛНАШ ЁРОС («Ӟечбур» трио)
0% (0 голосов)
ВАВОЖ ЁРОС (Марина Зорина, Василий Суворов)
10% (8 голосов)
ЯКШУР-БОДЬЯ ЁРОС (Ольга Артемьева)
1% (1 голос)
ЮКАМЕНСК ЁРОС (Ольга Ипатова)
3% (2 голоса)
БАЛЕЗИНО ЁРОС (Григорий Тронин, Владислав Иванов)
3% (2 голоса)
КЕЗ ЁРОС (Роман Емельянов)
40% (31 голос)
Всего голосов: 77
Комментарии
За Альбину Беспалову
кияса ерос
Киясово
))
кияса ерос
за Балезино выступает не Григорий Титов, а Григорий ТРОНИН. исправьте, пожалуйста.
кияса ерос
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