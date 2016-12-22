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Элькуновидение-2014

ШАРКАН ЁРОС («Тулкым» ансамбль)
6% (5 голосов)
ЭГРА КАРГУРТ (Денис Чирков)
4% (3 голоса)
ПИЧИ ПУРГА ЁРОС («Ялыке» ансамбль)
5% (4 голоса)
КИЯСА ЁРОС (Альбина Беспалова)
18% (14 голосов)
МОЖГА ЁРОС («Дыдыкай» ансамбль)
9% (7 голосов)
ЭГРА ЁРОС («Егит мылкыд» трио)
0% (0 голосов)
АЛНАШ ЁРОС («Ӟечбур» трио)
0% (0 голосов)
ВАВОЖ ЁРОС (Марина Зорина, Василий Суворов)
10% (8 голосов)
ЯКШУР-БОДЬЯ ЁРОС (Ольга Артемьева)
1% (1 голос)
ЮКАМЕНСК ЁРОС (Ольга Ипатова)
3% (2 голоса)
БАЛЕЗИНО ЁРОС (Григорий Тронин, Владислав Иванов)
3% (2 голоса)
КЕЗ ЁРОС (Роман Емельянов)
40% (31 голос)
Всего голосов: 77
Рыбацкие реалии (12+)

Комментарии

04 ноября 2014 — 21:59 — Посетитель сайта

За Альбину Беспалову

04 ноября 2014 — 20:37 — Посетитель сайта

кияса ерос

04 ноября 2014 — 19:54 — Посетитель сайта

Киясово

04 ноября 2014 — 19:54 — Посетитель сайта

))

04 ноября 2014 — 19:30 — Посетитель сайта

кияса ерос

04 ноября 2014 — 19:21 — Посетитель сайта

за Балезино выступает не Григорий Титов, а Григорий ТРОНИН. исправьте, пожалуйста.

04 ноября 2014 — 19:20 — Посетитель сайта

кияса ерос

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