Удмуртский язык под угрозой исчезновения?

Ребята. Наша удмуртскость — этот ниточка, протягивающаяся из гдубины тысячелетий. Не раз и не два было много желающих её срезать, но наши предки до сих пор её довели. Имеем ли мы право сами её ни с того ни с сего отрезать сами, сейчас, своими руками???
Вот об этом нам говорят все наши любящие слседи: руские, татары и др..
Да нет,я думаю это просто совершенное отсутствие этики и культуры( что для нашей страны,увы,в принципе не удивительно). Ну и плюс — не самый,по-видимому, высокий интеллект у посетителя сайта "ну что, удмурты". Поэтому, думается, и не стоит распыляться и вступать в полемику по поводу его сверхэмоциональных и агрессивных, но пустых по содержанию комментариев.Пусть дорастёт )).
Да, кстати, для читающих. На днях попалась мне на глаза статья одного психолога в журнале "Psycholodgy"(это последний номер, кажется). На тему межкультурных взаимоотношений. Очень любопытная теория.Рекомендую почитать всем.
много слов — пустые слова (мудрость...)
"Ну, что, удмурты, можете общаться на своем родном и здесь, но вы не способны проявлять уважение к читателям на этой странице! И прав Пользователь сайта 5 февраля 2013, что общаться нужно на общенациональном языке в местах общего пользования. Вас все-равно понимают только удмурты или вотяки — это было раньше, но вы историей и культурой не дорожите, держите обиду на свои исторические корни. А для меня вотяк=удмурт и похоже я заслуживаю большего уважения, что знаю такие слова и употребляю. Так что язык ваш и культура вымрет сама, сгорая от стыда за своих носителей. Не умеете вы беречь свою историю!!! Я русская, мой муж — удмурт. И никто не под кого не подстраивается в общении, потому что у нас в этом нет необходимости. Дома муж говорит на русском, в кругу своих друзей-удмуртов на своем родном- удмуртском. При моем присутствии переходят на русский язык. Спасибо его родителям, что воспитали нормального человека в удмуртской культуре и русской!!!!"-
такой плохой(безграмотный!)русский язык для русских — частое явление. Но при этом бьют себя в грудь. Не смейте тыкать в нашу сторону! — мы красиво и правильно говорим и на родном (удмуртском)- и на т.н. "межнациональном". И между собой — с удовольствием! — общаемся на любимом, красивом, интересном — удмуртском языке. Мы билингвы, мы двуязычны, и мы этим богаты.
Имеем право!
Обращение в форме "ну, что, удмурты, можете..." ВЕРХ НАГЛОСТИ, что и олицетворяет национальность автора
МНОГО СЛОВ -ПУСТЫЕ СЛОВА
здравствуйте! зеч бур! салом алейкум! Я-удмуртка,имею высшее филологическое образование(русский язык и литература), сейчас получаю второе высшее-ИСК, мой муж-таджик, у нас двое детей — сын и лапочка дочка. Живем вместе 10лет. Сын учится в русской школе(гимназии)в этно-классе, где изучают культуру и язык удмуртского народа.Дети понимают язык отца, я кстати тоже,даже разговариваю на бытовом уровне.Сама понимаю и говорю на удмуртском,когда есть возможность.Короче — Ребята, давайте жить дружно!
президент отвечает за свой народ
ащме адями понна кинь кыл кутоз?
с таким скоро все захрюкаем
Не суди да не судим будешь
Ну, что, удмурты, можете общаться на своем родном и здесь, но вы не способны проявлять уважение к читателям на этой странице! И прав Пользователь сайта 5 февраля 2013, что общаться нужно на общенациональном языке в местах общего пользования. Вас все-равно понимают только удмурты или вотяки — это было раньше, но вы историей и культурой не дорожите, держите обиду на свои исторические корни. А для меня вотяк=удмурт и похоже я заслуживаю большего уважения, что знаю такие слова и употребляю. Так что язык ваш и культура вымрет сама, сгорая от стыда за своих носителей. Не умеете вы беречь свою историю!!! Я русская, мой муж — удмурт. И никто не под кого не подстраивается в общении, потому что у нас в этом нет необходимости. Дома муж говорит на русском, в кругу своих друзей-удмуртов на своем родном- удмуртском. При моем присутствии переходят на русский язык. Спасибо его родителям, что воспитали нормального человека в удмуртской культуре и русской!!!!
приоритеты родному языку? в чем? согласна, что внутри национального круга просто обязан существовать приоритет общения на родном языке. Но Удмуртия — это Россия, а межнациональный язык здесь — русский. Интересно, как получится удмурту договориться, например, с башкиром? Да никак... будет послан наш герой далеко и надолго на родном всем межнациональном языке. Поэтому, любите и берегите свой язык внутри своей нации, так как кроме вас это никто не сделает!!!
КУЛЭ? ЛЭЩТЫ! КЫЖИ ЛЭЩТОД ОЖИИК ЛУОЗ. ЛУОЗ ЧЕБЕР ЧЕБЕР УЛОМЫ
Удмуртов тянет назад их вера — язычество!
Прочитайте в Интернете мою статью, написанную в 2006 году и напечатанную в ИДНАКАРЕ, удмуртской газете северных районов Удмуртии“ :Я убежден: НАДО ОТДАВАТЬ ПРИОРИТЕТЫ РОДНОМУ ЯЗЫКУ!”
О моей статье никто ни в УДМУРТКЕНЕШЕ, ни в других удмуртских организациях не написали ни слова! Зайдите на сайт ГЛАЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА.ГАЛЕЕВА.Х. “Я убежден: НАДО ОТДАВАТЬ ПРИОРИТЕТЫ РОДНОМУ ЯЗЫКУ!”, прочитайте, не пожалеете! Всего доброго! Азат Галеев. Глазов.22.02.2013 г.
Пока удмурты будут язычниками, они будут очень напряженно относиться к другим национальтностям. Представьте, что нет республики Удмуртия, как до революции, и что, все удмурты перестали бы говорить на удмуртском? Говорили, говорят и будут говорить, независимо от территориальной принадлежности! А у власти должны быть компетентные руководители,независимо от национальности!
Независимость от Москвы? И куда вы, удмурты, без Москвы пойдете, если республика дотационная? За счет Мск и др. регионов только и живем.
ну и наплели кучу. Про удмуртские школы... Они есть, в каждом районе и городе и не по одной. Желающие дать национальное образование своим чадам — вперед. Только у детей вначале спросите, чтоб излишне не насиловать их мозг. Дети сами выучат, если они нормальные удмурты. На счет руководства: кто не дает удмурту быть нормальным руководителем на общих основаниях? Вот мне, например, без разницы под чьим руководством находиться, лишь бы человек был грамотным специалистом. Удмуртов-начальников в моем списке не было, а может, список был невелик. На счет чисто-удмуртской территории на землях современного Ижевска: Прав Пользователь 07 февраля 2013 — 14:26. Что было до "оккупантов"? земля и соха. А пришли "русские и татарские завоеватели (ну и др. нации)" и что видим? Практически город-сад. Живи и радуйся. Работа есть, крыша над головой есть, институты..... Все есть. Чего еще не хватает? Мира между нациями? Так не отдаляйтесь от общих "субботников" — создавайте и поддерживайте Удмуртию, а то за вас это приходится делать "оккупантам"
Нужна независимость от Москвы.. Удмурты на своей родной земле имеют право быть удмуртами, не подстраиваясь под других. Право это установлено международными норами права. Русские, может, смогут, наконец, благоустромть родное подмосковье. Кстати, в Татарстане удмуртам созданы лучшие условия для развития, чем в самой Удмуртии, работают удм. школы. А где они у нас тут?
Согласна с авторами , несущими мысль ,что удмуртов должно быть больше в правительстве, администрации, в общем, в сферах имеющих влияние на общественную жизнь, как это обычно в других национальных республиках. Сложно представить, что в республиках Кавказа на администрирующих должностях татары, удмурты, русские , коми и др. народности и также ,например,в Татарстане. Не дадут просто. Вот как нужно защищать интересы своего языка малым народностям. так считаю по той причине, что наша республика национальная- Удмуртская. Если не будет поддерживаться "жизнь" языка по всей вертикали есть угроза исчезновения. Рыба тухнет с головы. это мы помним. Что касается истории, далеко ходить не нужно, просто откройте инет и посмотрите историю когда и где дислоцировались различные языковые группы и в конце концов сформировалось государство под названием Россия, куда вошли территории с различными языковыми группами. И спорить кто важнее глупо. Нужно безоговорочно принимать национальность другого человека — потому что это данность. В принципе ЧТО обсуждать здесь? Ты -русский — и что? Он-удмурт- и дальше что? И согласна с тем, что если бы у всего мира был один язык и культура — это была бы такая скукотища и однобразие. Мы бы потеряли массу впечатлений и ярких эмоций. Это же здорово видеть красивейшие танцы, песни, одежду , слушать язык, манеру , обычаи других людей, не похожих на тебя — наслаждайся разнообразием данной тебе жизни!
Кстати среди всех народов в то время было много неучей,в том числе и РУССКИХ
Посетителю сайта 21.02 2013 12:32: К сведению,на землях современного г. Ижевска ,до создания Ижевского завода,находились селения преимущественно УДМУРТСКОГО и Татарского народов,так это ещё вопрос кто куда,и к кому "понаехал",а посетителю 21 02 2013 14:36 — это что поп писал,и не надо оскорблять МОЙ НАРОД !!!!!
ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ЯЗЫК СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ
Удмуртов уважали бы больше, если бы они бросили свое язычество. И если Вы так себя уважаете, то почему Вы из вотяков превратились в удмуртов? Была же
Вотская губерния.А сейчас Волго-Вятская губерния звучала бы очень красиво!Удмурты, вотяки сохраняйте свой язык, только почему через слово у вас звучит русское слово? И где была ваша письменность до ХХ века? И язычество свое закопайте поглубже, тогда вас будут уважать намного больше и полюбят как этнос.
Уважаемые посетители сайта! Я живу в Ижевске всю жизнь и удивляюсь почему именно Ижевск стал столицей Удмуртии? Здесь до переворота 1917 года удмуртов было 1 процент, от населения города (это к слову об оккупантах). Но так исторически сложилось, что "понаехали", так уважайте русских! А вспомните 60-е, 70-е годы 20 века, в Ижевские институты с меньшими баллами принимали удмуртов (значит неучей), а русских хорощистов отправляли погулять! Везде удмуртам была дорога открыта и разговаривать на родном языке им никто не запрещал. И в Ижевске их численность с одного процента выросла почти до 30 процентов. Одно скажу — удмуртский язык это семейный язык, а не международный и со знанием только удмуртского Вы не будете работать выше должности уборщицы или животновода. Это Ваш выбор, это Ваш профессиональный рост в социальной среде....
уважительно нужно относиться ко всему окружающему, но для того, чтобы понять друг друга переходи на основной родной язык той страны, в которой ты находишься. Если это Россия — русский, США — английский и т.д.
Это же касается и удмуртов, чем они лучше или хуже других. Если они чувствуют, что их не понимает собеседник — перейди на язык страны, в которой ты живешь.
Язык — это большое богатство. Чем больше знаешь языков, тем шире возможностей у человека. К сожаленью, не все родители, педагоги это понимают. Учите языки, учите детей. Эмигранты, приехавшие в республику, стараются учить не только русский, но и удмуртский язык, так как понимают, что им надо здесь закрепиться. Моя семья — удмурты, родились в Татарии, никто не заставлял учить татарский, сами по себе выучили, потому что понимали, он нужен для общения, потому что одно дело говорить на русском, другое дело на татарском. Ты становишься родным человеком для собеседника и к тебе другое отношение. Когда ты учишь государственный язык той территории, где живёшь, тем самым проявляешь свои уважение и культуру. Человек, который не уважительно относится к другим языкам и этносам, не уважает и свой родной язык и культуру. Об этом надо помнить, дорогие мои.
Да потому что в школах не преподают удмуртский!!я сам удмурт, а язык почти не знаю!наверное на территории Удмуртии и России в целом французский, испанский и английский куда важнее?!!удмурты, куда вы смотрите изучайте и знайте родной язык, то что вы не разговариваете на родном языке это очень плохо, а еще хуже то, что многие в деревнях считают "крутым" разговаривать на русском языке, что могу сказать так бзик в голове у всех, прямо ведь насрать на себя, своих предков, родину. Язык создавался сотнями, тысячами лет, неужто мы дадим погибнуть языку и нации в целом за считаные годы и десятилетия????????
В России-очень давно было крепостное право,но в мозгах выходцев из центральной России оно осталось."Барин приедет и ......!?" А для общения надо учить английский язык и для работы сгодится.Моя з.п. больше на несколько тысяч ,чем у других коллег которые не знают английского языка и они уже записались на курсы.Работаю простым монтажником.
Когда пала Казань,воеводы Ивана Грозного-вырезали мужчин кто выше колеса телеги,после Пугачёвского востания-прошёлся по моей земле,кровавый воевода Салтыков.Это г.н.ц.д!А в 30-е годы прошлого века -было уничтожение народа.Почему до сих пор не предьявлены народу списки "стукачей". Потому что это было спланированным уничтожением этноса.
Территория-то русская, завоеванная — это точно! Никто и не сопротивлялся сильно. Удобно было местным как раньше, так и сейчас. Понастроили здесь завоеватели и заводы и пароходы и железную дорогу проложили. А что было до них — поля да лопата. Да коленно-преклоненные удмурты жили под Ханским княжеством. Видимо так опять же удобно было. То под одними, то под другими! Люди, берегите и сохраняйте свою нацию и свою культуру и речь, не важно удмурт ты или русский, и не надо никого учить и оскорблять. Вкладывайтесь сами в процесс самосохранения себя, свой семьи, своего народа и культуры. Но говорить и общаться нужно на общедоступном языке, чтоб тебя понимали. Все мы жители России и родной язык для нас — русский, а семейный и народный язык, который нужно беречь индивидуально — это тот язык, на котором мы впервые сказали слово "Мама".
Предыдущему посетителю хочу сказать:ВОЛГО-КАМСКИЙ РЕГИОН НИКОГДА НЕ БЫЛ ИСТИННО РУССКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ,ВОТ ЭТОГО НЕ НАДО ,А ТАК Я ЗА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА
Чудак-человек, 06.02 20:45. Речь идет не о русских, а о тебе. Это ты не можешь сохранить свой язык, это у тебя нет сил, знаний и еще много чего, чтобы принимать участие в развитии своей республики, созданной Россией на истинно-русской территории. Спасибо русским, татарам, башкирам, таджикам, азербайджанцам, армянам и многим др. народам, которые принимают активное участие в жизни нашей республики. Заметьте, никто из них не считает своих материальных, моральных и эмоциональных вложений в нашу территорию. При этом они все говорят на своем языке, увважительно относятся к проживающим здесь народам и говорят с нами на вседоступном русском языке Одни удмурты пытаются "сохранять" свой язык ничего для этого не делая, а втихушку обвиняя в этом "оккупантов". Россия для всех и даже для удмуртов. Живите и радуйтесь, что есть те народы и народности, которые любят нашу Удмуртию и помогают ее развивать! И ты, вышеуказанный пользователь, говори им СПАСИБО!
ты это ты,а мы это мы
Вы русские- поработители. Где вас любят? Вы везде и всюду унижали коренных жителей стран СНГ, и только когда они действительно получили независимость вы побежали в Россию. И если Вам не нравятся удмурты и удмуртский язык — вас никто не держит-уезжайте.
А товарищ от 28.01.13 и не отрицал такие цифры. Он просто говорит о том, что не надо намеренно путать численность удмуртов в республике и в России
Товарищу от 28.01.2013 г, который не читает макулатуру — Данные всероссийской переписи населения 2010 г http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm в Росии проживали 552299 удмуртов, 1989 году в Росии проживало 714833 удмуртов http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=1
Более точные данные по переписям http://ru.wikipedia.org/wiki Удмуртов в республике по данным переписи 1989 года — 496 522 чел, 2002 года — 460584 чел, 2010 года — 410584 чел.
Автор от 27 января 2013 — 13:29
Явно путает с умыслом или без — вопрос?
А путает он — численность удмуртов в России с численностью
в самой Удмуртии.
Читать, а тем более писать надо аккуратно и точно.
27 января 2013 — 13:29 кто-то кричал:"Караул, убивают!"
Не убивают, а уезжают!!!!!!!!!!
Читать надо внимательнее и не макулатуру местного издания.
Кому-то очень хочется помутить воду.
По переписи 2002 года в России проживало 637 тысяч удмуртов
По переписи 2010 года, в России проживает 745 тысяч удмуртов
к сведению, по переписи населения удмуртов в 1989г было 496,5 тыс. чел., остальные 250 тыс. наверно Пользователь 27.01 13:29 за счет татар отхватил и русских. Больше не от кого.http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/na_puti_k_/udmurtskay.html
И кого это тут убивают? По многим статьям и статистикам только и слышно, что удмурты склонны к суициду. Сами себя поубивают и виновных ищут. Руководство со знанием удмуртского — абсурд. Если, конечно есть такие удмурты, то они уже давно заняли места на своем уровне, а, если нет таких, то, господа удмурты, растите их из своих чад, может кому-нибудь природа и поможет. Это я к знанию языка.... Родители-удмурты, если сами не смогли добиться того, чему завидуете — дайте знания детям, а вдруг поможет.
После прочтения коментария от 09.01.2013 невольно радуешься коментарию от 08.01.2013.
Удмурты, нам надо давно уже кричать Караул, убивают!
По переписи населения 1989 года в Удмуртии удмуртов проживало747 тыс. человек!!! По переписи населения 2010 года в Удмуртии проживает удмуртов 410,6 тыс. человек. С такими темпами через 15-20 лет удмурты исчезнут!!!
И замечательно. Хотите изучать язык- изучайте, и не морочьте своими проблемами людей других национальностей. Почему они должны умиляться вашими бабками и пельменями, у них своя культура, свои устремления в будущее. Особенно впечатляет призыв писать законы на упрощенном языке, чтобы талантливын удмурты смогли их перевести неа свой убогий язык. Призыв вернуться во времена первобытнообщинного строя не пройдет.
Дашенька
Меня всегда удивляет излишняя скромность удмуртского народа, почему в Мордовии, Татарии, Башкирии...,не говоря о кавказких республиках, везде руководящие должности занимают представители титульной нации? У данных наций есть перспектива существования, если посмотреть как увеличиваются в численности каквказские республики и сравнивая с численностью удмуртского народа, становится грустно. Удмуртский народ стремительно исчезает и этому всеми силами способствует руководство республики. Пока не появится необходимость знания удмуртского языка при занятии различных должностей, как в других республиках, удмуртский язык и вместе с ним удмуртский народ исчезнет.
Всем добрый день!Я считаю, что удмуртский язык должны поддерживать те кому это нужно! Лично мне это не нужно, но мне это и не мешает, только не нужно вводить это в школьную программу, что бы дети не мучились и не получали двойки и тройки по удмуртскому языку, пусть будут специальные лицеи с удмуртским языком!
з"еч бур, читающий. Моя жена- удмуртка, и /обрати внимание/ гордится этим. Сам я удмурт только по папе и язык удмуртский знаю max до 500 слов. Старшие дочери выросли (без меня) в полностью удмуртском окружении- это их родной язык. С мамой, бабушками и дедушками и меж собой разговаривают на удмуртском. А вот наш младший сын родился и живём до сего времени в столице Урала. С ним жена моя никак не хочет разговаривать на родном языке- всё на русском. А свои красивые национальные платья (сама шила) не хочет одеть даже на домашние, внутрисемейные праздники . И в бытовом убранстве жилища тоже нет ничего связующего с традициями родного народа. Но при всём этом любые нападки, подколы и шутки на тему "удмуртскости" отметаются- она горда тем, что удмуртка.
Язык и традиции народные сильно связаны друг с дружкой. Надобно вопрос/проблему ставить не только о языке, а и об традициях, о передаче их следующему молодому поколению.
"кто ты, откуда и куда идёшь? Вопрос ночного кладбищенского сторожа сильно озадачил молодого Шопенгауэра."
из всего нижесказанного: Удмурты, все в ваших руках!!! Поддерживайте сами свой язык и не надо бремя его исчезновения вешать на другие нации. Такими темпами, нам скоро прикажут удмуртов оберегать, а не язык. Так как каждый неговорящий на своем языке удмурт — это уже не удмурт.
Хе-Хе, вот и в Бальзаминовщину уклонились:
" Царский Указ — Удмурт женится на Удмуртке, а Удмуртка на Удмурте. Татарин женится на Татарке, а Татарка на Татарине...
А кто ослушается — Смертная Казнь, Смертная Казнь!"
Правильно говорят: У каждого Века — Свое Средневековье!
Смешно-с однако!
Подробнее о форматировании
Соцсети
Комментарии
Ребята. Наша удмуртскость — этот ниточка, протягивающаяся из гдубины тысячелетий. Не раз и не два было много желающих её срезать, но наши предки до сих пор её довели. Имеем ли мы право сами её ни с того ни с сего отрезать сами, сейчас, своими руками???
Вот об этом нам говорят все наши любящие слседи: руские, татары и др..
Да нет,я думаю это просто совершенное отсутствие этики и культуры( что для нашей страны,увы,в принципе не удивительно). Ну и плюс — не самый,по-видимому, высокий интеллект у посетителя сайта "ну что, удмурты". Поэтому, думается, и не стоит распыляться и вступать в полемику по поводу его сверхэмоциональных и агрессивных, но пустых по содержанию комментариев.Пусть дорастёт )).
Да, кстати, для читающих. На днях попалась мне на глаза статья одного психолога в журнале "Psycholodgy"(это последний номер, кажется). На тему межкультурных взаимоотношений. Очень любопытная теория.Рекомендую почитать всем.
много слов — пустые слова (мудрость...)
"Ну, что, удмурты, можете общаться на своем родном и здесь, но вы не способны проявлять уважение к читателям на этой странице! И прав Пользователь сайта 5 февраля 2013, что общаться нужно на общенациональном языке в местах общего пользования. Вас все-равно понимают только удмурты или вотяки — это было раньше, но вы историей и культурой не дорожите, держите обиду на свои исторические корни. А для меня вотяк=удмурт и похоже я заслуживаю большего уважения, что знаю такие слова и употребляю. Так что язык ваш и культура вымрет сама, сгорая от стыда за своих носителей. Не умеете вы беречь свою историю!!! Я русская, мой муж — удмурт. И никто не под кого не подстраивается в общении, потому что у нас в этом нет необходимости. Дома муж говорит на русском, в кругу своих друзей-удмуртов на своем родном- удмуртском. При моем присутствии переходят на русский язык. Спасибо его родителям, что воспитали нормального человека в удмуртской культуре и русской!!!!"-
такой плохой(безграмотный!)русский язык для русских — частое явление. Но при этом бьют себя в грудь. Не смейте тыкать в нашу сторону! — мы красиво и правильно говорим и на родном (удмуртском)- и на т.н. "межнациональном". И между собой — с удовольствием! — общаемся на любимом, красивом, интересном — удмуртском языке. Мы билингвы, мы двуязычны, и мы этим богаты.
Имеем право!
Обращение в форме "ну, что, удмурты, можете..." ВЕРХ НАГЛОСТИ, что и олицетворяет национальность автора
МНОГО СЛОВ -ПУСТЫЕ СЛОВА
здравствуйте! зеч бур! салом алейкум! Я-удмуртка,имею высшее филологическое образование(русский язык и литература), сейчас получаю второе высшее-ИСК, мой муж-таджик, у нас двое детей — сын и лапочка дочка. Живем вместе 10лет. Сын учится в русской школе(гимназии)в этно-классе, где изучают культуру и язык удмуртского народа.Дети понимают язык отца, я кстати тоже,даже разговариваю на бытовом уровне.Сама понимаю и говорю на удмуртском,когда есть возможность.Короче — Ребята, давайте жить дружно!
президент отвечает за свой народ
ащме адями понна кинь кыл кутоз?
с таким скоро все захрюкаем
Не суди да не судим будешь
Ну, что, удмурты, можете общаться на своем родном и здесь, но вы не способны проявлять уважение к читателям на этой странице! И прав Пользователь сайта 5 февраля 2013, что общаться нужно на общенациональном языке в местах общего пользования. Вас все-равно понимают только удмурты или вотяки — это было раньше, но вы историей и культурой не дорожите, держите обиду на свои исторические корни. А для меня вотяк=удмурт и похоже я заслуживаю большего уважения, что знаю такие слова и употребляю. Так что язык ваш и культура вымрет сама, сгорая от стыда за своих носителей. Не умеете вы беречь свою историю!!! Я русская, мой муж — удмурт. И никто не под кого не подстраивается в общении, потому что у нас в этом нет необходимости. Дома муж говорит на русском, в кругу своих друзей-удмуртов на своем родном- удмуртском. При моем присутствии переходят на русский язык. Спасибо его родителям, что воспитали нормального человека в удмуртской культуре и русской!!!!
приоритеты родному языку? в чем? согласна, что внутри национального круга просто обязан существовать приоритет общения на родном языке. Но Удмуртия — это Россия, а межнациональный язык здесь — русский. Интересно, как получится удмурту договориться, например, с башкиром? Да никак... будет послан наш герой далеко и надолго на родном всем межнациональном языке. Поэтому, любите и берегите свой язык внутри своей нации, так как кроме вас это никто не сделает!!!
КУЛЭ? ЛЭЩТЫ! КЫЖИ ЛЭЩТОД ОЖИИК ЛУОЗ. ЛУОЗ ЧЕБЕР ЧЕБЕР УЛОМЫ
Удмуртов тянет назад их вера — язычество!
Прочитайте в Интернете мою статью, написанную в 2006 году и напечатанную в ИДНАКАРЕ, удмуртской газете северных районов Удмуртии“ :Я убежден: НАДО ОТДАВАТЬ ПРИОРИТЕТЫ РОДНОМУ ЯЗЫКУ!”
О моей статье никто ни в УДМУРТКЕНЕШЕ, ни в других удмуртских организациях не написали ни слова! Зайдите на сайт ГЛАЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА.ГАЛЕЕВА.Х. “Я убежден: НАДО ОТДАВАТЬ ПРИОРИТЕТЫ РОДНОМУ ЯЗЫКУ!”, прочитайте, не пожалеете! Всего доброго! Азат Галеев. Глазов.22.02.2013 г.
Пока удмурты будут язычниками, они будут очень напряженно относиться к другим национальтностям. Представьте, что нет республики Удмуртия, как до революции, и что, все удмурты перестали бы говорить на удмуртском? Говорили, говорят и будут говорить, независимо от территориальной принадлежности! А у власти должны быть компетентные руководители,независимо от национальности!
Независимость от Москвы? И куда вы, удмурты, без Москвы пойдете, если республика дотационная? За счет Мск и др. регионов только и живем.
ну и наплели кучу. Про удмуртские школы... Они есть, в каждом районе и городе и не по одной. Желающие дать национальное образование своим чадам — вперед. Только у детей вначале спросите, чтоб излишне не насиловать их мозг. Дети сами выучат, если они нормальные удмурты. На счет руководства: кто не дает удмурту быть нормальным руководителем на общих основаниях? Вот мне, например, без разницы под чьим руководством находиться, лишь бы человек был грамотным специалистом. Удмуртов-начальников в моем списке не было, а может, список был невелик. На счет чисто-удмуртской территории на землях современного Ижевска: Прав Пользователь 07 февраля 2013 — 14:26. Что было до "оккупантов"? земля и соха. А пришли "русские и татарские завоеватели (ну и др. нации)" и что видим? Практически город-сад. Живи и радуйся. Работа есть, крыша над головой есть, институты..... Все есть. Чего еще не хватает? Мира между нациями? Так не отдаляйтесь от общих "субботников" — создавайте и поддерживайте Удмуртию, а то за вас это приходится делать "оккупантам"
Нужна независимость от Москвы.. Удмурты на своей родной земле имеют право быть удмуртами, не подстраиваясь под других. Право это установлено международными норами права. Русские, может, смогут, наконец, благоустромть родное подмосковье. Кстати, в Татарстане удмуртам созданы лучшие условия для развития, чем в самой Удмуртии, работают удм. школы. А где они у нас тут?
Согласна с авторами , несущими мысль ,что удмуртов должно быть больше в правительстве, администрации, в общем, в сферах имеющих влияние на общественную жизнь, как это обычно в других национальных республиках. Сложно представить, что в республиках Кавказа на администрирующих должностях татары, удмурты, русские , коми и др. народности и также ,например,в Татарстане. Не дадут просто. Вот как нужно защищать интересы своего языка малым народностям. так считаю по той причине, что наша республика национальная- Удмуртская. Если не будет поддерживаться "жизнь" языка по всей вертикали есть угроза исчезновения. Рыба тухнет с головы. это мы помним. Что касается истории, далеко ходить не нужно, просто откройте инет и посмотрите историю когда и где дислоцировались различные языковые группы и в конце концов сформировалось государство под названием Россия, куда вошли территории с различными языковыми группами. И спорить кто важнее глупо. Нужно безоговорочно принимать национальность другого человека — потому что это данность. В принципе ЧТО обсуждать здесь? Ты -русский — и что? Он-удмурт- и дальше что? И согласна с тем, что если бы у всего мира был один язык и культура — это была бы такая скукотища и однобразие. Мы бы потеряли массу впечатлений и ярких эмоций. Это же здорово видеть красивейшие танцы, песни, одежду , слушать язык, манеру , обычаи других людей, не похожих на тебя — наслаждайся разнообразием данной тебе жизни!
Кстати среди всех народов в то время было много неучей,в том числе и РУССКИХ
Посетителю сайта 21.02 2013 12:32: К сведению,на землях современного г. Ижевска ,до создания Ижевского завода,находились селения преимущественно УДМУРТСКОГО и Татарского народов,так это ещё вопрос кто куда,и к кому "понаехал",а посетителю 21 02 2013 14:36 — это что поп писал,и не надо оскорблять МОЙ НАРОД !!!!!
ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ЯЗЫК СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ
Удмуртов уважали бы больше, если бы они бросили свое язычество. И если Вы так себя уважаете, то почему Вы из вотяков превратились в удмуртов? Была же
Вотская губерния.А сейчас Волго-Вятская губерния звучала бы очень красиво!Удмурты, вотяки сохраняйте свой язык, только почему через слово у вас звучит русское слово? И где была ваша письменность до ХХ века? И язычество свое закопайте поглубже, тогда вас будут уважать намного больше и полюбят как этнос.
Уважаемые посетители сайта! Я живу в Ижевске всю жизнь и удивляюсь почему именно Ижевск стал столицей Удмуртии? Здесь до переворота 1917 года удмуртов было 1 процент, от населения города (это к слову об оккупантах). Но так исторически сложилось, что "понаехали", так уважайте русских! А вспомните 60-е, 70-е годы 20 века, в Ижевские институты с меньшими баллами принимали удмуртов (значит неучей), а русских хорощистов отправляли погулять! Везде удмуртам была дорога открыта и разговаривать на родном языке им никто не запрещал. И в Ижевске их численность с одного процента выросла почти до 30 процентов. Одно скажу — удмуртский язык это семейный язык, а не международный и со знанием только удмуртского Вы не будете работать выше должности уборщицы или животновода. Это Ваш выбор, это Ваш профессиональный рост в социальной среде....
уважительно нужно относиться ко всему окружающему, но для того, чтобы понять друг друга переходи на основной родной язык той страны, в которой ты находишься. Если это Россия — русский, США — английский и т.д.
Это же касается и удмуртов, чем они лучше или хуже других. Если они чувствуют, что их не понимает собеседник — перейди на язык страны, в которой ты живешь.
Язык — это большое богатство. Чем больше знаешь языков, тем шире возможностей у человека. К сожаленью, не все родители, педагоги это понимают. Учите языки, учите детей. Эмигранты, приехавшие в республику, стараются учить не только русский, но и удмуртский язык, так как понимают, что им надо здесь закрепиться. Моя семья — удмурты, родились в Татарии, никто не заставлял учить татарский, сами по себе выучили, потому что понимали, он нужен для общения, потому что одно дело говорить на русском, другое дело на татарском. Ты становишься родным человеком для собеседника и к тебе другое отношение. Когда ты учишь государственный язык той территории, где живёшь, тем самым проявляешь свои уважение и культуру. Человек, который не уважительно относится к другим языкам и этносам, не уважает и свой родной язык и культуру. Об этом надо помнить, дорогие мои.
Да потому что в школах не преподают удмуртский!!я сам удмурт, а язык почти не знаю!наверное на территории Удмуртии и России в целом французский, испанский и английский куда важнее?!!удмурты, куда вы смотрите изучайте и знайте родной язык, то что вы не разговариваете на родном языке это очень плохо, а еще хуже то, что многие в деревнях считают "крутым" разговаривать на русском языке, что могу сказать так бзик в голове у всех, прямо ведь насрать на себя, своих предков, родину. Язык создавался сотнями, тысячами лет, неужто мы дадим погибнуть языку и нации в целом за считаные годы и десятилетия????????
В России-очень давно было крепостное право,но в мозгах выходцев из центральной России оно осталось."Барин приедет и ......!?" А для общения надо учить английский язык и для работы сгодится.Моя з.п. больше на несколько тысяч ,чем у других коллег которые не знают английского языка и они уже записались на курсы.Работаю простым монтажником.
Когда пала Казань,воеводы Ивана Грозного-вырезали мужчин кто выше колеса телеги,после Пугачёвского востания-прошёлся по моей земле,кровавый воевода Салтыков.Это г.н.ц.д!А в 30-е годы прошлого века -было уничтожение народа.Почему до сих пор не предьявлены народу списки "стукачей". Потому что это было спланированным уничтожением этноса.
Территория-то русская, завоеванная — это точно! Никто и не сопротивлялся сильно. Удобно было местным как раньше, так и сейчас. Понастроили здесь завоеватели и заводы и пароходы и железную дорогу проложили. А что было до них — поля да лопата. Да коленно-преклоненные удмурты жили под Ханским княжеством. Видимо так опять же удобно было. То под одними, то под другими! Люди, берегите и сохраняйте свою нацию и свою культуру и речь, не важно удмурт ты или русский, и не надо никого учить и оскорблять. Вкладывайтесь сами в процесс самосохранения себя, свой семьи, своего народа и культуры. Но говорить и общаться нужно на общедоступном языке, чтоб тебя понимали. Все мы жители России и родной язык для нас — русский, а семейный и народный язык, который нужно беречь индивидуально — это тот язык, на котором мы впервые сказали слово "Мама".
Предыдущему посетителю хочу сказать:ВОЛГО-КАМСКИЙ РЕГИОН НИКОГДА НЕ БЫЛ ИСТИННО РУССКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ,ВОТ ЭТОГО НЕ НАДО ,А ТАК Я ЗА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА
Чудак-человек, 06.02 20:45. Речь идет не о русских, а о тебе. Это ты не можешь сохранить свой язык, это у тебя нет сил, знаний и еще много чего, чтобы принимать участие в развитии своей республики, созданной Россией на истинно-русской территории. Спасибо русским, татарам, башкирам, таджикам, азербайджанцам, армянам и многим др. народам, которые принимают активное участие в жизни нашей республики. Заметьте, никто из них не считает своих материальных, моральных и эмоциональных вложений в нашу территорию. При этом они все говорят на своем языке, увважительно относятся к проживающим здесь народам и говорят с нами на вседоступном русском языке Одни удмурты пытаются "сохранять" свой язык ничего для этого не делая, а втихушку обвиняя в этом "оккупантов". Россия для всех и даже для удмуртов. Живите и радуйтесь, что есть те народы и народности, которые любят нашу Удмуртию и помогают ее развивать! И ты, вышеуказанный пользователь, говори им СПАСИБО!
ты это ты,а мы это мы
Вы русские- поработители. Где вас любят? Вы везде и всюду унижали коренных жителей стран СНГ, и только когда они действительно получили независимость вы побежали в Россию. И если Вам не нравятся удмурты и удмуртский язык — вас никто не держит-уезжайте.
А товарищ от 28.01.13 и не отрицал такие цифры. Он просто говорит о том, что не надо намеренно путать численность удмуртов в республике и в России
Товарищу от 28.01.2013 г, который не читает макулатуру — Данные всероссийской переписи населения 2010 г http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm в Росии проживали 552299 удмуртов, 1989 году в Росии проживало 714833 удмуртов http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=1
Более точные данные по переписям http://ru.wikipedia.org/wiki Удмуртов в республике по данным переписи 1989 года — 496 522 чел, 2002 года — 460584 чел, 2010 года — 410584 чел.
Автор от 27 января 2013 — 13:29
Явно путает с умыслом или без — вопрос?
А путает он — численность удмуртов в России с численностью
в самой Удмуртии.
Читать, а тем более писать надо аккуратно и точно.
27 января 2013 — 13:29 кто-то кричал:"Караул, убивают!"
Не убивают, а уезжают!!!!!!!!!!
Читать надо внимательнее и не макулатуру местного издания.
Кому-то очень хочется помутить воду.
По переписи 2002 года в России проживало 637 тысяч удмуртов
По переписи 2010 года, в России проживает 745 тысяч удмуртов
к сведению, по переписи населения удмуртов в 1989г было 496,5 тыс. чел., остальные 250 тыс. наверно Пользователь 27.01 13:29 за счет татар отхватил и русских. Больше не от кого.http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/na_puti_k_/udmurtskay.html
И кого это тут убивают? По многим статьям и статистикам только и слышно, что удмурты склонны к суициду. Сами себя поубивают и виновных ищут. Руководство со знанием удмуртского — абсурд. Если, конечно есть такие удмурты, то они уже давно заняли места на своем уровне, а, если нет таких, то, господа удмурты, растите их из своих чад, может кому-нибудь природа и поможет. Это я к знанию языка.... Родители-удмурты, если сами не смогли добиться того, чему завидуете — дайте знания детям, а вдруг поможет.
После прочтения коментария от 09.01.2013 невольно радуешься коментарию от 08.01.2013.
Удмурты, нам надо давно уже кричать Караул, убивают!
По переписи населения 1989 года в Удмуртии удмуртов проживало747 тыс. человек!!! По переписи населения 2010 года в Удмуртии проживает удмуртов 410,6 тыс. человек. С такими темпами через 15-20 лет удмурты исчезнут!!!
И замечательно. Хотите изучать язык- изучайте, и не морочьте своими проблемами людей других национальностей. Почему они должны умиляться вашими бабками и пельменями, у них своя культура, свои устремления в будущее. Особенно впечатляет призыв писать законы на упрощенном языке, чтобы талантливын удмурты смогли их перевести неа свой убогий язык. Призыв вернуться во времена первобытнообщинного строя не пройдет.
Дашенька
Меня всегда удивляет излишняя скромность удмуртского народа, почему в Мордовии, Татарии, Башкирии...,не говоря о кавказких республиках, везде руководящие должности занимают представители титульной нации? У данных наций есть перспектива существования, если посмотреть как увеличиваются в численности каквказские республики и сравнивая с численностью удмуртского народа, становится грустно. Удмуртский народ стремительно исчезает и этому всеми силами способствует руководство республики. Пока не появится необходимость знания удмуртского языка при занятии различных должностей, как в других республиках, удмуртский язык и вместе с ним удмуртский народ исчезнет.
Всем добрый день!Я считаю, что удмуртский язык должны поддерживать те кому это нужно! Лично мне это не нужно, но мне это и не мешает, только не нужно вводить это в школьную программу, что бы дети не мучились и не получали двойки и тройки по удмуртскому языку, пусть будут специальные лицеи с удмуртским языком!
з"еч бур, читающий. Моя жена- удмуртка, и /обрати внимание/ гордится этим. Сам я удмурт только по папе и язык удмуртский знаю max до 500 слов. Старшие дочери выросли (без меня) в полностью удмуртском окружении- это их родной язык. С мамой, бабушками и дедушками и меж собой разговаривают на удмуртском. А вот наш младший сын родился и живём до сего времени в столице Урала. С ним жена моя никак не хочет разговаривать на родном языке- всё на русском. А свои красивые национальные платья (сама шила) не хочет одеть даже на домашние, внутрисемейные праздники . И в бытовом убранстве жилища тоже нет ничего связующего с традициями родного народа. Но при всём этом любые нападки, подколы и шутки на тему "удмуртскости" отметаются- она горда тем, что удмуртка.
Язык и традиции народные сильно связаны друг с дружкой. Надобно вопрос/проблему ставить не только о языке, а и об традициях, о передаче их следующему молодому поколению.
"кто ты, откуда и куда идёшь? Вопрос ночного кладбищенского сторожа сильно озадачил молодого Шопенгауэра."
из всего нижесказанного: Удмурты, все в ваших руках!!! Поддерживайте сами свой язык и не надо бремя его исчезновения вешать на другие нации. Такими темпами, нам скоро прикажут удмуртов оберегать, а не язык. Так как каждый неговорящий на своем языке удмурт — это уже не удмурт.
Хе-Хе, вот и в Бальзаминовщину уклонились:
" Царский Указ — Удмурт женится на Удмуртке, а Удмуртка на Удмурте. Татарин женится на Татарке, а Татарка на Татарине...
А кто ослушается — Смертная Казнь, Смертная Казнь!"
Правильно говорят: У каждого Века — Свое Средневековье!
Смешно-с однако!
Отправить комментарий